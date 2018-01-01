بهدفه في الأهلي - باولو يسجل رقم جديد في مسيرته

المهاجم المخضرم قاد فريقه للتعادل أمام الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح المهاجم المخضرم حسام سلامة "باولو"؛ لاعب الداخلية، في تحقيق رقم لأول مرة في تاريخه خلال مواجهات الأهلي.

صاحب الـ35 عامًا قاد فريقه للخروج بنقطة التعادل أمام المارد الأحمر بثنائية لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

سجل باولو هدف فريقه الأول في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، بعدما استغل خطأ قاتل للمدافع أحمد علاء، ليستخلص الكرة منه وينطلق ويسددها قوية على يسار شريف إكرامي؛ حارس مرمى الشياطين الحمر.

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هدف باولو في لقاء الليلة هو الأول في مسيرته بالملاعب في مرمى الأهلي رغم مشاركته من قبل في ثماني مباريات أمام الشياطين الحمر مع مختلف الفريق التي لعب لها، حيث شارك في أربع مباريات بقميص الداخلية، ومثلهم مع سموحة، ومباراة وحيد مع الزمالك ومثلها مع الاتحاد السكندري.

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى الـ19 نقطة في المركز الـ12.