بهدفه الأول في تشيلسي.. ستيرلينج رابعًا في قائمة المساهمين بالأهداف هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج في افتتاح التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في شباك ضيفه تشيلسي.

ويلعب مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة مواجهات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا، أصبح ستيرلينج رابعًا بين المساهمين بالأهداف في البريميرليج هذا الموسم بين التسجيل والصناعة.

1 - Raheem Sterling has scored his first Premier League goal against Chelsea in his 11th appearance against them, scoring with his 13th shot against the Blues. Persistence.