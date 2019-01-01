بهدفه الأول في تشيلسي.. ستيرلينج رابعًا في قائمة المساهمين بالأهداف هذا الموسم

رحيم ستيرلينج يواصل التألق مع مانشستر سيتي بهدف في مرمى تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج في افتتاح التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في شباك ضيفه تشيلسي.

ويلعب مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة مواجهات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا، أصبح ستيرلينج رابعًا بين المساهمين بالأهداف في البريميرليج هذا الموسم بين التسجيل والصناعة.

1 - Raheem Sterling has scored his first Premier League goal against Chelsea in his 11th appearance against them, scoring with his 13th shot against the Blues. Persistence.

— OptaJoe (@OptaJoe) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وسجل ستيرلينج 11 هدفًا وصنع 9 أهداف، أي ساهم بـ 20 هدفًا هذا الموسم، أكثر من الجميع في البريميرليج عدا هازارد وصلاح وزميله أجويرو.

وبهذا الهدف أيضًا، قص ستيرلينج شريط أهدافه في شباك تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في مشاركته رقم 11 وبعد تسديدته رقم 13.

ويعتبر هذا الهدف هو رقم 60 لرحيم ستيرلينج في مشاركاته في البريميرليج، حيث سجل الـ 30 الأولى في ظرف 157 مباراة، والـ 30 الثانية في 59 مباراة فقط، في تطور ملحوظ على مستوى الفاعلية.

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يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد تعرض للعديد من الانتقادات خلال الموسم الماضي، نظرًا لتضييعه عددًا لا بأس به من الفرص السهلة للتسجيل.