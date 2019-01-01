بن ناصر يكمل انتقاله لميلان ويحصل على راحة استثنائية

اجتاز الفحص الطبي ووقع على عقود انضمامه للروسونيري

أنهى اسماعيل بن ناصر لاعب نادي إمبولي الإيطالي، جميع التفاصيل الأخيرة من أجل انتقاله لصفوف ميلان هذا الصيف.

بن ناصر نجح مؤخراً في الحصول على كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وهو ما دفع العديد من الأندية للتفكير في التعاقد معه، قبل أن يحسم ميلان السباق في النهاية.

تقارير إيطالية أكدت أن اللاعب قضى اليوم الثلاثاء في مقر ميلان، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه للروسونيري.

وقال بن ناصر في تصريحات لسكاي سبورتس الإيطالية:"أنا سعيد جداً بهذه الخطوة، إلى الأمام يا ميلان".

زيدان: لم أقلل من احترام بيل، وقد رفض اللعب ضد بايرن

خاص - جول| لاسارتي: المقارنة بين مارادونا وميسي مقيتة

ووصلت قيمة انتقال صاحب الـ21 عاماً لميلان إلى 16 مليون يورو، يحصل نادي أرسنال الإنجليزي على نسبة ضئيلة منها، بموجب عقد بيعه إلى إمبولي.

ومن المقرر أن يمنح ميلان لنجم وسطه الجديد راحة استثنائية، ليعود للعمل معه في 10 أغسطس الكامل، بعد مشاركته مع الجزائر في أمم إفريقيا.