بن ناصر يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله إلى ميلان

بعد إعلان إيمبولي عن انتقاله إلى ميلان.. إسماعيل بن ناصر يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة

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وصل إسماعيل بن ناصر إلى مدينة ميلانو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى نادي ميلان.

وكان إيمبولي قد أعلن بالأمس أن اتفق على كل شيء مع إدارة الروسونيري من أجل انضمام بن ناصر للفريق.

وعاد بن ناصرمن العاصمة المصرية القاهرة بعد مهمة ناجحة مع منتخب الجزائر بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وعلى مدار شهر إقامة أمم أفريقيا في مصر ظلت الأحاديث تخرج من هنا وهناك عن وجود عثرات في الصفقة تمنع الاتفاق بين الطرفين.

ولكن بمرور الوقت، نجخت إدارة ميلان في حسم الأمور سريعًا من أجل التفرغ لاهتمامته الأخرى خلال الميركاتو.

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يذكر أن إسماعيل بن ناصر قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا بعد أدائه المميز مع منتخب بلاده ودوره في التتويج باللقب.