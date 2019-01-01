بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بسرعة استعادة التوازن وعودة الانتصارات

جلسة جمعت المشرف على الكرة ببرانكو أمس واليوم كان اجتماعه مع اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، اجتماعًا مع اللاعبين والجهازين الفني الإداري، قبل المران.

الراقي استهل موسمه الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أول أمس الخميس، بفقد نقطتين بالتعادل أمام العدالة بهدف لكل منهما.

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وطالب بن مشعل اللاعبين بضرورة استعادة التوازن سريعًا والعودة لطريق الانتصارات بداية من لقاء الاتفاق.

الراقي يلاقي الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري في 31 من أغسطس الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وكان بن مشعل قد عقد جلسة منفردة مع الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، أمس الجمعة، لمناقشة بعض الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال الفترة الماضية، ووجه المدرب اعتذاره واعدًا الإدارة بتصحيح الأوضاع.