بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بتجاوز عقبة الهلال

الأهلي والهلال في قمة آسيوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طالب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، اللاعبين بالفوز على الهلال والتأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام الهلال، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على ملعب "الجوهرة المشعة" ،بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأكد بن مشعل خلال اجتماعه بالجهاز الفني واللاعبين على ثقته الكبيرة في تخطي الأزمة والعقبة أمام الهلال والتأهل إلى الدور القادم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف من أجل المرور إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، خلال النسخة الحالية التي تشهد منافسة قوية.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، حيث تغادر بعثة الراقي جدة بعد ظهر غد الإثنين من أجل الاستعداد للزعيم.

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