بن مساعد يتحدث عن التأهل الأوروبي لشيفيلد يونايتد والتتويج الآسيوي للهلال

مالك شيفيلد يونايتد يتحدث عن موسم فريقه بالدوري الإنجليزي

تحدث عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عن طموحه في تأهل فريقه الأوروبي بالحصول على مركز متقدم في الموسم الحالي.

ويحتل شيفيلد يونايتد الموسم الحالي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة بعد مرور 27 جولة حيث فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وتلقى 7 هزائم.

وقال بن مساعد في تصريحات تلفزيونية: "هدفنا البقاء في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، الدوري الصعب والقوي ونسعى للتأهل الأوروبي".

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وتابع مالك نادي شيفيلد: "الفريق الذي امتلكه في بلجيكا قريب من الصعود إلى الدوري الممتاز، والهلال يونايتد في الإمارات سيساعد في اكتشاف بعض المواهب".

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وأردف بن مساعد: "فوز الهلال بدوري أبطال آسيا في النسخة الماضية كنت واثقًا به بشكل كبير خلال المنافسات، والهلال حاليًا في القمة".

ويقدم شيفيلد يونايتد في الموسم الحالي عروضًا مميزة، جعلته مرشحًا قويًا للتواجد الأوروبي خلال الموسم المقبل.