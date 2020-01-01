بن مساعد: رفضت انتقال سلمان الفرج للشباب وكنت سأتعاقد مع يايا توريه

عبد الله بن مساعد يتحدث عن رفضه انتقال سلمان الفرج نجم الهلال لصفوف الشباب وعن راتب جوميس مع الزعيم.

يرى الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أن الفرنسي بافتيمبي جوميس، مهاجم الزعيم، تخطى الجميع وأصبح خير سفير أجنبي للكرة السعودية، لما قدمه رفقة فريقه الفترة الماضية.

مالك شيفيلد الإنجليزي قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "جوميس لاعب كبير وأحد أهم أسباب فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ولكن لاحظت أن راتبه في السنة الأولى له كان أعلى من 11 لاعبًا في الهلال".

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وأوضح عبد الله بن مساعد تصريحاته قائلًا: "جوميس كان يحصل على راتب أعلى من ويلهامسون ورادوي وتياجو نيفيز واللاعب الكوري، بالإضافة إلى 7 لاعبين أساسيين بالهلال، فهو أفضل سفير أجنبي للكرة السعودية، وتخطى البرازيلي ريفالينو".

وكشف بن مساعد عن رأيه في أفضل اللاعبين الأجانب بتاريخ الهلال، حيث قال: "ريفالينو، ونيفيز ورادوي ونجيب الإمام ويلهامسون وإدواردو"، وعن أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة السعودية، قال: "بدون ترتيب ماجد عبد الله، يوسف الثنيان، سامي الجابر، محمد الدعيع، فهد الهريفي، محمد نور".

وأشار عبد الله بن مساعد إلى أن أديموس مدرب الهلال السابق، كان قد طلب منه عندما كان رئيسًا للزعيم، التعاقد مع النجم الإيفواري يايا توريه، وقيمة انتقاله وقتها تصل إلى 800 ألف دولار.

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وتحدث بن مساعد عن كواليس رفض انتقال سلمان الفرج نجم الهلال الحالي إلى الشباب، حيث قال: "سامي الجابر مدرب الهلال السابق، كان يريد ضم وليد عبد الله وحسن معاذ، مقابل انتقال سلمان الفرج وإعارة يوسف السالم إلى الشباب، وهذا ما رفضته، وهو نفس موقف عبد الرحمن ونواف بن سعد، ولو كانوا وافقوا كنت سأرفض هذا الأمر".

واستطرد قائلًا: "عند توقيع خميس العويران لنادي الاتحاد، شعرنا بالقلق من منصور البلوي رئيس الأخير، خاصة بعدما وجدنا أن هناك 11 لاعبًا بالفريق ستنتهي عقودهم، وبعد تعاقدنا مع عيسى المحياني، طلب الأمير فيصل بن تركي عدم دخولنا في مفاوضات مع محمد السهلاوي وهذا ما حدث بالفعل".

واختتم عبد الله بن مساعد تصريحاته، مشددًا على أن مقولة "العالمية صعبة قوية" كانت في مصلحة الهلال، مشيرًا إلى أن أعضاء شرف الزعيم لم يجتمعوا أو يتحدثوا عن النادي منذ سنوات.