بن عطية: رونالدو متواضع وأعطى يوفنتوس الهيبة

النجمان تزاملا لفترة قصيرة في تورينو

تحدث مهدي بن عطية، نجم المغرب والدحيل، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والقيمة الكبيرة التي أضافها ليوفنتوس منذ انضمامه لصفوفه العام الماضي.

وتزامل بن عطية ورونالدو في صفوف البيانكونيري في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن يرحل قائد أسود الأطلس لنادي الدحيل بالدوري القطري.

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وقال المدافع المغربي مع "توتوسبورت": "هناك لاعبين يتحدثون ليلاً ونهاراً ولكن لا يستمع لهم أحد، كريس مختلف، شخص متواضع للغاية".

وأضاف: "يبدو متعالي، ولكنه ليس كذلك، يثق في نفسه كثيراً، تعرف قيمته عندما يتحدث، ولكن انضم للمجموعة بكل تواضع، يستمع للجميع، وأراد فهم عالم يوفنتوس".

وواصل بن عطية: "أراد إظهار قيمته بعمله، يعمل كثيراً، خصوصاً في الجيم، يملك نظاماً خاصاً، يرفع الأثقال قبل وبعد التدريبات، ويهتم بالنظام الغذائي"

واستطرد: "لا أتذكر أبداً رؤيته يأكل البيتزا، بعد المباريات يسمح لنا ولكنه كان يفضل شيئاً أخف، له تأثير كبير دون أن يتحدث أو يصرخ، له طريقته الخاصة".

وختم: "رفع معدلات الثقة وجلب الهيبة في يوفنتوس، هو رجل المعجزات والذي فاز بكل شيء، بعد خسارة نهائيين في خمس سنوات تفقد بعد الثقة، هذا طبيعي، لم يوفق الفريق مع أياكس، ولكن معه سيؤدي جيداً".

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