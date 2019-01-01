بن عطية: رحلت عن يوفنتوس بسبب كذب أليجري

النجم المغربي ترك يوفنتوس إلى قطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مهدي بن عطية، نجم الدحيل، عن الأسباب وراء تركه يوفنتوس في يناير الماضي وأكد أن مدرب الفريق ماسيمليانو أليجري هو السبب.

ورحل بن عطية في منتصف الموسم الحالي إلى الدحيل تاركاً يوفنتوس بعدما تقلص دوره إلى لاعب احتياط وقلة مشاركاته.

وقال المغربي مع "ياهو": "عندما عرفت بعودة بونوتشي تحدثت مع أليجري وقال لي لا تقلق أنت وكيليني أساسيان وليوناردو يجب أن يكسب مركزه، ولكن وجدت أنني لا ألعب وهذا أحبطني".

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(🎥: @AlNassrFC)pic.twitter.com/IDVBS8QQ0q — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وأضاف: "تحدثت مع الإدارة وأخبرتهم أنني لا أريد اللعب مع هذا المدرب من جديد بعد ما فعله معي، زملائي حاولوا إقناعي بالبقاء، كنت بدأت بالبحث عن منزل وأردت إنهاء مشواري في يوفنتوس".

وأكمل بن عطية: "أخترت قطر لأنني أردت خوض تجربة جديدة، في حياتي لعبت لأندية كبرى، بايرن هناك شعرت بثقل هذا القميص وأهميته، وفي روما لم أكن أريد الرحيل ولكن الأمور كانت معقدة".

وعلق بن عطية على من يستحق الكرة الذهبية هذا الموسم: "رونالدو قدم موسماً رائعاً ويستحقها، ميسي هو الآخر، ولكن لننتظر ونرى من يحقق لقب دوري الأبطال أولاً".

ويُلعب نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل على بين توتنهام ومواطنه الإنجليزي ليفربول.