بن عطية للجمهور: وقوفي بلا حيلة أسوأ شعور في مسيرتي لكننا نظل أسودًا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تحدث مهدي بن عطية؛ مدافع المنتخب المغربي ومحترف الدحيل القطري، لأول مرة عقب وداع فريقه لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا شعوره بخيبة أمل كبيرة، لكنه سيواصل الدفاع عن منتخب بلاده.
أسود الأطلس ودعوا البطولة القارية أول أمس الجمعة، بهزيمة تاريخية أمام منتخب بنين بركلات الحظ الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وكتب قائد أسود الأطلس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "للأسف انتهى مشوارنا بالكان، قررت الفترة الماضية عدم التحدث مع وسائل الإعلام في ظل الهراء الذي سمعته عن المنتخب وعني، واليوم يمكنني أن أقول للشعب المغربي أنني أفهم خيبة أمله، خاصةً وأنه كان دائمًا داعمًا لنا، لكنني أؤكد لكم أننا أيضًا نشعر بخيبة أمل".
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وأضاف: "مشاهدتي لوداع الفريق للبطولة وأنا لا حول لي ولاقوة بعد تعرضي للإصابة وجلوسي على مقاعد البدلاء دون إمكانية لتقديم المساعدة، كان أسوأ شعور عشته في مسيرتي الكروية، بجانب أن هذه كانت الفرصة الأخيرة لعديد من لاعبي المنتخب للفوز بكأس مع المغرب، لكن الحمد لله!".
بنعطية تابع: "بالنسبة للبعض سينظروا لهذا الإقصاء على أنه فشل جديد، لكن هناك من سينظر له كدرس للأجيال المقبلة إن شاء الله، لأنه كما يقولون: أنت لا تفشل أو تنتصر، إنما تتعلم!".
واختتم محترف الدحيل القطري: "لعبت للمنتخب منذ 11 عامًا مضت، تعلمت الكثير، وكنت دائمًا ما أسعد بالدفاع عن ألوان بلدي وسأدافع عنها دائمًا، وفي الحياة أو في أرض الملعب فالأسد يظل أسدًا حتى عندما يمرض".
C’est avec beaucoup d’amertume que cette CAN s’est fini. J’avais décidé de ne pas m’exprimer avec la presse au vue de toutes les bêtises que j’avais entendu concernant l’équipe nationale et me concernant. Aujourd’hui je peux comprendre la déception du peuple Marocain qui avait nourrit beaucoup d’espoir en nous, et qui a toujours été d’un soutient indéfinissable, mais sachez que nous sommes les premiers déçu. Vivre cette élimination de manière impuissante en étant blessé depuis le banc de touche sans pouvoir aider mes Lions à été le pire sentiment de ma carrière. Pour plusieurs joueurs de cette génération c’était la dernière chance de pouvoir remporter un trophée avec le Maroc, Mais Hamdoulilah ! Pour certains, ce sera un nouvel échec, mais pour d’autre ce sera un enseignement qui insh’Allah servira pour les générations futur, car comme on dit: « On ne perd jamais, soit on gagne ! Soit on apprend ! » Moi personnellement au contact de cette équipe Nationale, depuis plus de 11 ans, j’ai énormément appris et j’ai toujours pris un grand plaisir à defendre les couleurs de mon pays et je les défendrais toujours. Dans la vie ou sur le terrain un Lion reste un Lion même quand il est blessé. #DIMAMAGHRIB 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🦁
يذكر أنه لم يتبق من المنتخبات العربية بالبطولة القارية سوى الجزائر وتونس، بينما ودعت مصر من دور الـ16 وموريتانيا من دور المجموعات.
بعد أداء هزيل.. مصر تودّع كأس أمم إفريقيا على يد الـ "بافانا بافانا" ❌— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019
إليكم تقرير المباراة 👇#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uspUc8oSRx