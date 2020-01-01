بن عطية: أليجري قال بعض التفاهات ولهذا السبب غضب مني توتي

المدافع المغربي يمدح ماتويدي ويروي قصته مع فرانشيسكو توتي

عاد مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس السابق والدحيل الحالي، لمهاجمة ماسميليانو أليجري، خلال حديثه مع بليز ماتويدي لاعب وسط السيدة العجوز.

المغربي رحل عن يوفنتوس في يناير 2019 منتقلاً للدوري القطري، بعد سلسلة من الخلافات مع أليجري المدرب السابق ليوفنتوس.

صاحب الـ33 سنة، استرجع ذكرياته في يوفنتوس مع ماتويدي، في حوار مشترك بينهما على موقع "يوتيوب" للحديث عن أهم كواليس تجربتهما مع أليجري.

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وقال بن عطية:"أنت تتذكر ما كان يقوله أليجري، العي من التفاهات، ولكنك كنت من العناصر المهمة جداً بجميع الفرق التي لعبت لها، كنت تشارك في 30 أو 40 أو 50 مباراة مع كل مدرب".

وأضاف:"لو نظرت إلى مسيرتك ستجد العديد من الأشياء الإيجابية، البعض يسجل 15 هدفاً في موسم واحد ويختفي بعدها، ولكن كم حصلت أنت على ألقاب؟ 25 بطولة؟ الاستمرارية هي ما تحدد قيمة اللاعب".

وأما عن علاقته بفرانشيسكو توتي:"أفتقد قميصه ضمن مجموعتي المفضلة، كان يكتب لي في عيد ميلادي ويتمنى له التوفيق، وأخبرني بغضبه بعدما طلبوا مني إظهار قمصان الأساطير ولم أعرض لهم قميصه".

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واستكمل:"قلت له لقد لعبت أمامك مباراتين مع أودينيزي وكنا نشتم بعضنا البعض طوال المباراة، وبعد انتقالي لروما قال لي يا أيها المغربي آمل أن تكون أكثر هدوءًا أكثر مما كنت عليه عندما لعبت ضدك".

يذكر أن بن عطية لعب 14 مباراة مع الدحيل في كل البطولات هذا الموسم، قبل توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.