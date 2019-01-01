بن العمري يكشف كيف دعمه رئيس الشباب خلال كأس أمم إفريقيا

اللاعب الجزائري جمال بن العمري يؤكد أن جمال البلطان رئيس ناديه الشباب كان يدعمه طوال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت النجم الجزائري جمال بن العمري عن دعم جمال البلطان رئيس نادي الشباب الذي يلعب له خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقميت في مصر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بن العمري وأكد خلالها أنه تلقى الدعم من كافة عناصر الفريق وجماهير النادي خلال الفترة الماضية.

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وقال بن العمري: "بعد كل مواجهة في كأس الأمم الإفريقية كنت أتلقى اتصالاً من خالد البلطان رئيس النادي ليقوم بتهنئتي على الفوز والصعود للدور التالي".

وأضاف: "ما حدث خلال البطولة كان خير حافز ومساند لي، كما لا أنسى أن أشكر جميع الشبابيين الذي قدموا كل المساندة والدعم طوال البطولة".

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وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأمس بين الجزائر والسنغال على ملعب القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان قد فاز بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من أحداث المباراة ليتوج الفريق بلقبه الثاني تاريخيًا.