بني ياس يصعد إلى نصف نهائي كأس الرئيس بالفوز على شباب الأهلي

بني ياس يفوز على شباب الأهلي بهدف دون رد.

حقق فريق نادي بني ياس، الفوز على نظيره شباب الأهلي دبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي مساء اليوم الجمعة.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب ريتشارد، عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين حارس شباب الأهلي دبي، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفض القائم هدف التعادل لفريق شباب الأهلي في الدقيقة 88 من زمن المباراة، بعد رأسية من لاعب شباب الأهلي، ويخرجها دفاع بني ياس في اللحظات الأخيرة على خط المرمى.

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ومن هجمة مرتدة، كاد فريق بني ياس أن يطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ولكن حارس شباب الأهلي تصدى ببراعة للفرصة الخطيرة.

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واستمر ضغط فريق شباب الأهلي الهجومي في الدقائق الأخيرة، وسط دفاع مستميت من جانب بني ياس، للإبقاء على تقدمه بهدف دون رد، لينجح الأخير في مهمته.

وبذلك يصعد فريق بني ياس إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، بعد الفوز على شباب الأهلي بهدف دون رد، منتظرًا الفائز من مباراة الظفرة والجزيرة، لتحديد منافسه القادم.