بنيران صديقة - كهربا يشارك في الهزيمة السابعة لأفيش

المحترف المصري نزل بديلًا في المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى ديبورتيفو أفيش البرتغالي، المحترف في صفوفه المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، اليوم السبت، الهزيمة السابعة له بالموسم الجاري، أمام تونديلا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي.

المحترف المصري بدأ اللقاء جالسًا على مقاعد البدلاء، قبل أن يضطر المدير الفني للدفع به في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، إثر تعرض زميله إنزو زيدان للإصابة.

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هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وضعه برونو فيرنانديز؛ حارس مرمى أفيش، بالخطأ في مرماه، ليهدي تونديلا ثلاث نقاط.

هزيمة الليلة جمدت رصيد أفيش عند النقطة الثالثة متذيلًا جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد تونديلا إلى النقطة 12 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي السابعة لرفاق المصري في الموسم الجاري، والسادسة على التوالي، بينما لم يحقق فريقه سوى فوز وحيد.