بنفيكا يحاول إغراء فيليكس لرفض كبار أوروبا

وسط اهتمام كبير من ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس بضمه

يحاول نادي بنفيكا البرتغالي، الحفاظ على خدمات نجمه الشاب جواو فيليكس لفترة أطول داخل الفريق ورفض جميع العروض المقدمة لضمه.

صاحب الـ19 عاماً يعتبر من أبرز المواهب في أوروبا بالفترة الأخيرة، وجذب أنظار العديد من الأندية أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس وريال مدريد.

مانشستر يونايتد يضم جناح سوانزي بـ15 مليون إسترليني

سيتي بالتحديد يعتبر هو الطرف الأقرب للتعاقد مع اللاعب، حيث أكدت شبكة "سكاي سبورتس" مؤخراً أنه في مفاوضات جدية مع بنفيكا.

ومع ذلك أشارت صحيفة "آبولا" البرتغالية، لمحاولة بنفيكا لإقناع فيليكس بالبقاء لفترة أطول بصفوف النادي.

وأوضحت أن النادي سيقدم راتباً تصل قيمته 2.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مقابل التوقيع على عقد جديد.

صلاح يتوج تألقه مع ليفربول بجائزة لاعب الشهر

ويطمح بنفيكا في موافقة فيليكس على هذا العرض، من أجل مواصلة تطوره داخل النادي، مع منحه بعض الضمانات بإتاحة فرصة الرحيل لنادي أكبر في السنوات القادمة.

جدير بالذكر فيليكس نجح في تسجيل 19 هدفاً وصنع 11 مع بنفيكا، في 41 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.