بنفيكا يتوج بالدوري البرتغالي بفوزه على سانتا كلارا

بنفيكا يتفوق على بورتو بعد صراع شرس ويتوج بالدوري البرتغالي للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح بنفيكا في التتويج بلقب الدوري البرتغالي للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه على سانتا كلارا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة.

وشهد الدوري البرتغالي تنافسًا كبيرًا هذا الموسم بين بنفكيا وبورتو، حيث استمر حتى الجولة الأخيرة، وكانت الكلمة لبنفيكا في النهاية.

وفي الجولة ذاتها، فاز بورتو صاحب المركز الثاني على سبورتينج لشبونة في ملعب دراجاو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

ولكن فوز بورتو لم يشفع له حيث رفع به رصيده إلى النقطة رقم 85 في المركز الثاني على سلم الترتيب خلف بنفيكا.

ويحتل بنفيكا الصدارة برصيد 84 نقطة، ورفع رصيده إلى النقطة 87 بانتصار اليوم، ليحسم اللقب لصالحه بعد منافسة شاقة مع بورتو.

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يذكر أن بنفيكا هو صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب الدوري برصيد 37 تتويجًا، خلفه يأتي بورتو برصيد 28 تتويجًا