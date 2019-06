بنفيكا: أتلتيكو مدريد عرض 126 مليون يورو لضم فيليكس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قدّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني،عرضًا رسميًا للحصول على خدمات المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب بنفيكا هذا الصيف.

المدرب دييجو سيميوني، يطمح للتعاقد مع لاعب هجومي جديد بسوق الانتقالات الحالي، لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان.

ووقع اختيار المدرب الأرجنتيني على فيليكس، بعد تألق اللاعب الشاب مع بنفيكا الموسم الماضي.

have confirmed that have submitted a €126 milion offer for Joao Felix...😮



Fair price? 💰 pic.twitter.com/wAE5ZRreJz