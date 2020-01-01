بنعطية: زياش أراد الانضمام إلى روما

نجم أياكس انضم إلى تشيلسي نهاية الأمر

علق نجم المغرب المهدي بنعطية على انتقال مواطنه حكيم زياش إلى تشيلسي وحقيقة مفاوضاته مع روما وإمكانية انتقاله للعب في إيطاليا.

زياش انضم في الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف تشيلسي قادماً من أياكس بعد ارتباطه بعدة أندية، ومنها ذئاب العاصمة.

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وقال لاعب الدحيل الحالي مع "Sport week": "حاولت جلب زياش لروما، هو كان ليركض إلى هناك لإتمام هذه الصفقة".

وأضاف: "تحدثت مع دجيكو وتوتي وطلبت منهما فعل كل ما يمكن فعله لإتمام الصفقة، توتي فعل الكثير كمدير من أجل إتمامها فعلاً".

وختم: "ولكن في نهاية المطاف الرئيس بالوتا اعتبر الأمر وأنه نفقات زائدة عن الحد ولم ينتج أي شيء من وراء المفاوضات".

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وضم البلوز صانع الألعاب المغربي مقابل 40 مليون يورو، وأعلن عن الصفقة قبل أشهر حتى من فتح سوق الانتقالات رسمياً.

وسبق لبنعطية ارتداء ألوان روما لموسمين ضمن رحلته الاحترافية الأوروبية المميزة بين إيطاليا وألمانيا، وحالياً بالدوري القطري.