بنصيحة من ميسي؟ سواريز قريب من الدوري البرازيلي!

سواريز يدرس الوجهة المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من التوقيع مع فريق جريميو دي بورتو أليجري البرازيلي بعد توصل اللاعب والإدارة إلى اتفاق شفهي.

وكانت المفاوضات بين سواريز وإدارة فريق كروز أزول المكسيكي قائمة في الفترة الماضية، لكن يبدو أنه اتخذ قراره الأخير بالانضمام إلى الدوري البرازيلي.

وبحسب ما ورد من الصحفي " سيزار لويس ميرلو" فإن النادي البرازيلي قد توصل إلى اتفاق شفهي مع لويس سواريز، على أن تكون مدة العقد لمدة موسمين، وسيصبح اللاعب الأعلى أجرًا.

وكان رئيس جريميو قد تحدث مع " Os Donos da Bola" وقال: "المحادثة الأولى كانت أكثر رسمية، اليوم كان أكثر ابتسامة وتواصلًا ويمزح حول ميسي، وكان المزاح بيننا أن ميسي كان ينصحه بالحضور واللعب في جريميو".

جدير بالذكر أن لويس سواريز يتواجد الآن في روزاريو، إذ يقضي عطلة أعياد الميلاد مع عائلته في منزل ليونيل ميسي الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية منذ أن لعب الثنائي سويًا في برشلونة.