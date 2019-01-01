وكيل بنشرقي يكشف موعد وصول اللاعب لمصر وكواليس انضمامه للزمالك

الزمالك يضم بنشرقي لمدة 3 سنوات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف كريم بلق، وكيل المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الهلال السعودي، عن موعد وصوله لإتمام انضمامه لنادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن توقيع أشرف بنشرقي على عقود انضمامه للأبيض لمدة 3 سنوات.

وقال بلق في تصريحات صحفية، إن كلًا من أحمد وأمير نجلا رئيس الزمالك هم من قادا المفاوضات معه من أجل إنهاء انضمام بنشرقي.

وأضاف: "تلقينا العديد من العروض العربية في الفترة الأخيرة لكنه فضل الانتقال للزمالك بسبب قوة الدوري المصري في النسخة الأخيرة".

إقرأ أيضًا - رئيس الزمالك يهاجم الإسماعيلي ومحمد إبراهيم وفرصة لكهربا للعودة

وتابع وكيل اللاعب المغربي: "منافسة الزمالك على لقب الدوري المصري في الموسم الحالي وتتويجه بالكونفدرالية، جعل بنشرقي يوافق على الانضمام للزمالك".

واختتم بلق تصريحاته بإن الزمالك دفع مقابل مادي للهلال السعودي من أجل إنهاء الصفقة وسيتم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر صحفي.