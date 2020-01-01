بنشرقي: سعيد بالاستقرار في الزمالك.. ومرتضى منصور شخصية لطيفة

بنشرقي يتحدث عن الانضمام للزمالك وفترته مع الفريق

تحدث أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك، عن فترته مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، وسر موافقته على الانضمام للقلعة البيضاء.

ويتواجد بنشرقي في المغرب بالوقت الحالي أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

بنشرقي أكد على أنه وافق على الانضمام للزمالك لأنه نادي كبير ولديه جماهير كبيرة في العالم العربي وله شعبية واسعة.

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وقال مهاجم الزمالك في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الإثنين: "حققنا في ظرف زمني قصير إنجازات كبيرة وهي التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي ومن بعده الفوز على الأهلي في السوبر المصري".

وأردف بنشرقي: "علاقتي مع مرتضى منصور جيدة فهو شخصية لطيفة، فكيف الجميع يوصفه بأنه رجل مزعج؟ ويشعل الفتنة، هذا التصور عنه ليس واقعيًا".

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وتابع المهاجم المغربي:" كارتيرون منحني الكثير من الثقة وحرية كبيرة داخل الملعب ولم يقيدني بمركز معين والأفضل لدي هو اللعب خلف المهاجم".

وأتم: "سعيد بتلقي العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة ولكنني أبحث عن الاستقرار ومازالت في موسمي الأول مع الأبيض ولن أرحل عن الزمالك قبل انتهاء عقدي في يونيو 2022".