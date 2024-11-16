بنسبة 99%.. جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

هل يبقى المدرب الإسباني؟

يقترب المدرب الإسباني بيب جوارديولا من التوصل إلى اتفاق مبدئي لتمديد عقده مع نادي مانشستر سيتي.

وينتهي عقد جوارديولا مع السيتيزنز في نهاية الموسم الجاري، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت "فوتبول إنسايدر" عن مصادر مطلعة، إن المدرب الكتالوني على وشك التوقيع على عقد جديد لمدة عام واحد حتى صيف 2026، مشيرة إلى أن "صفقة التمديد أنجزت بنسبة 99%، ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبًا".

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وحال تم التجديد، فإن صاحب الـ53 عامًا سوف يمدد إقامته في ملعب الاتحاد إلى 10 سنوات، علمًا بأنه يسعى للتويج باللقب الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والسابع في آخر 8 مواسم.

وتأتي أخبار العقد الجديد في وقت يمر فيه السيتي بفترة صعبة، حيث خسر 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات (لأول مرة)، ما جعله يتراجع بخمس نقاط عن ليفربول متصدر البريميرليج.