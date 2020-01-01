بنسبة تجاوزت الضعف .. زيادة كارثية في ديون مانشستر يونايتد بسبب كورونا

تبعات فيروس كورونا على أندية كرة القدم

تسبب فيروس كورونا في أزمة اقتصادية كبرى تأثرت بها كرة القدم، وبالتبعية ميزانيات جميع الأندية سواء الكبرى أو الصغرى، أما مانشستر يونايتد فزادت ديونه بنسبة أكبر من الضعف.

السبب في ذلك كان إيقاف النشاط لفترة وكذلك غياب الجماهير والأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية حول المتاجر والمتاحف الرسمية للأندية.

وفيما يخص مانشستر يونايتد، فإن ديون الشياطين الحمر قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا مما تسبب في صعوبات كبيرة يواجهها النادي.

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وارتفعت ديون مانشستر يونايتد بنسبة 133% لتصل إلى 474 مليون جنيها سترليني مع الكشف عن تأثير فيروس كورونا وتسببه في ذلك.

وجاء ذلك في حديث المدير الرياضي للنادي إد وودوارد الذي أكد على صعوبة الوضع الحالي الذي تعيشه كرة القدم وباقي الأنشطة حول العالم.

وقال وودوارد: "يظل تركيزنا على حماية صحة زملائنا وجماهيرنا ومجتمعنا، لذلك علينا التكيف مع التداعيات الاقتصادية الكبيرة للوباء".

وأضاف: "في هذا السياق، أولويتنا القصوى هي إعادة الجماهير إلى الملعب بأمان وفي أسرع وقت ممكن دون أن يتسبب ذلك في مخاطر صحية".

وتعاقد مانشستر يونايتد مع دوني فان دي بيك، وأليكس تيليس، وإدينسون كافاني، وفاكوندو بيليستري وديالو خلال سوقالانتقالات الصيفية، وحسب وودوارد فإنها ساهمت في زيادة ديون النادي.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني على مستوى الديون بسبب الأموال التي ينفقها سنويًا والقروض الشخصية التي يحصل عليها الملاك باسم النادي وبضمان أسهمهم في النادي.