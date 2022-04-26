بنزيما يعادل ليفاندوفسكي ويحطم إنجاز ميسي بنصف نهائي الأبطال
يواصل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تقديمه مستويات مبهرة مع الفريق الإسباني بمختلف المناسبات، وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا.
ريال يحل ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، في إطار مباراة ذهاب نصف نهائي المسابقة، طمحًا في إضافة بطولة جديدة لخزائنه.
ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال خلال هذه المواجهة، ليعدل تأخر فريقه بهدفين نظيفين للفريق الإنجليزي إلى 2/1.
اختيارات المحررين
وعاد للتسجيل مرة أخرى بهدف آخر في الشوط الثاني عندما كان فريقه متأخرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وبهدفيه يرفع الفرنسي رصيده من الأهداف في نصف نهائي الأبطال إلى الرقم 7 ليحطم ما حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 6 أهداف فقط بنصف النهائي.
ويعادل بذلك بنزيما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي سجل 7 أهداف هو الآخر.
وأما الصدارة فتأتي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والذي سجل 17 هدفًا بمختلف مشاركاته في هذه المرحلة.
جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 34 سنة، سجل 40 هدفًا مع ريال مدريد بكل البطولات وصنع 13 في 40 مباراة هذا الموسم.
ويعتبر بذلك هو خامس لاعب يصل إلى الرقم 40 أو أكثر مع ريال، بعد كريستيانو رونالدو وبوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز.
اقرأ أيضًا ..