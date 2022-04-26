بنزيما يعادل ليفاندوفسكي ويحطم إنجاز ميسي بنصف نهائي الأبطال

يواصل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تقديمه مستويات مبهرة مع الفريق الإسباني بمختلف المناسبات، وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا.

ريال يحل ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، في إطار مباراة ذهاب نصف نهائي المسابقة، طمحًا في إضافة بطولة جديدة لخزائنه.

ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال خلال هذه المواجهة، ليعدل تأخر فريقه بهدفين نظيفين للفريق الإنجليزي إلى 2/1.

وعاد للتسجيل مرة أخرى بهدف آخر في الشوط الثاني عندما كان فريقه متأخرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهدفيه يرفع الفرنسي رصيده من الأهداف في نصف نهائي الأبطال إلى الرقم 7 ليحطم ما حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 6 أهداف فقط بنصف النهائي.

Goal!



Real hit back! It just had to be Karim Benzema who comes up with a composed finish! #beINUCL #UCL #MCIRMA



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ويعادل بذلك بنزيما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي سجل 7 أهداف هو الآخر.

وأما الصدارة فتأتي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والذي سجل 17 هدفًا بمختلف مشاركاته في هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 34 سنة، سجل 40 هدفًا مع ريال مدريد بكل البطولات وصنع 13 في 40 مباراة هذا الموسم.

40 - Karim Benzema has scored 40 goals for Real Madrid this season in all competitions, making him the fifth player to reach this figure in a single season in club's history, after Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano and Hugo Sánchez. Ace. pic.twitter.com/4l3pQVdVaL — OptaJose (@OptaJose) April 26, 2022

ويعتبر بذلك هو خامس لاعب يصل إلى الرقم 40 أو أكثر مع ريال، بعد كريستيانو رونالدو وبوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز.

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