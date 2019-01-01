بنزيما يقود ريال مدريد لصدارة الليجا بهدف في مرمى إشبيلية

كريم بنزيما يسجل لريال مدريد ويقود الملكي للفوز بهدف نظيف على إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق ريال مدريد فوزًا هامًا على نظيره إشبيلية بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الليجا الإسبانية على ملعب النادي الأندلسي.

جاء هذا الانتصار في وقت تعثر فيه كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد خلال نفس الجولة ليحقق الملكي تقدمًا في جدول ترتيب الليجا.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطرة على المرميين سوى كرة من إيدن هازارد من على حدود المنطقة في الدقيقة الـ ٣٥ تصدى لها الحارس ببراعة.

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وفي الدقيقة الـ ٣٧ من عمر اللقاء كاد كارفخال أن يسجل الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة جاءت من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها أيضًا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء بخطورة أكبر لريال مدريد الذي وصل لمرمى إشبيلية عدة مرات قبل أن ينجح بنزيما في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٦٤ من تمريرة لكرفخال.

وسجل إشبيلية هدفًا في الدقيقة الـ٨٨ من عمر اللقاء تم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يصعد ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١١ نقطة متفوقًا على الرباعي غرناطة وريال سوسيداد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وبالتساوي مع أتلتيك بلباو وبفارق الأهداف للفريق الباسكي.