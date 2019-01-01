بنزيما يعادل رقم ميسي وأجويرو وليفاندوفسكي ومبابي

بنزيما رفقة ميسي وأجويرو وليفاندوفسكي ومبابي المهاجمون الأكثر تسجيلًا في 2019 في أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يقود كريم بنزيما فريقه ريال مدريد نحو صدارة الدوري الأسباني بأهدافه هذا الموسم، حيث يتصدر هدافي الليجا بأهداف كلها حاسمة ساهمت في إعطاء ريال مدريد لنقاط هامة.

وسجل ريال مدريد انتصارًا مساء أمس الأحد أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدف مقابل لا شيء، والهدف سجله بنزيما كالعادة هذا الموسم.

وبهذا الفوز صعد ريال مدريد ليقاسم أتلتيك بيلباو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات من الليجا حتى الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وتواصلت أرقام كريم بنزيما القياسية خلال هذا العام، حيث عادل أرقام كل من ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو وروبيرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي.

وسجل بنزيما هدفه رقم 20 في الدوري الإسباني خلال العام الميلادي 2019، وهو نفس الرقم الذي سجله ليونيل ميسي ومبابي وأجويرو وروبيرت ليفاندوفسكي.

ويعتبر هذا الرباعي هو الوحيد الذي سجل 20 هدفًا في الدوريات الخمسة الكبرى خلال العام الميلادي الحالي، ليكون لدى بنزيما فرصة أن يصبح هدافًا للعام في ظل عودة ميسي من الإصابة.

وكان المهاجم الفرنسي قد هدفه التاسع بالرأس هذا العام أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى منذ انطلاق 2019، كرقم قياسي آخر.

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يذكر أن كريم بنزيما قد سجل 26 هدفًا في الموسم الماضي، لتشهد أرقامه ارتفاعًا جنونيًا عقب رحيل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عن ريال مدريد.