بنزيما يزيد من معاناة أنشيلوتي قبل مواجهة قادش

أصبح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في موقف لا يحسد عليه، بسبب الغيابات والإصابات، قبل مواجهة فريقه أمام قادش في الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد، لاستقبال قادش، مساء يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعاني الميرينجي من غياب عدد من لاعبي الفريق، بسبب الإصابات إما بفيروس كورونا، أو إصابات أخرى، وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق إصابة ماركو أسينسيو ورودريجو وجاريث بيل ولوكا مودريتش وأندري لونين بفيروس كورونا.

ولكن الصحافة الإسبانية، قد أشارت مساء اليوم الجمعة، إلى تحول نتيجة فحص لوكا مودريتش إلى سلبية، مما يزيد من احتمالية مشاركته في المباراة، وهذا سيعتمد على بعض الفحوصات الأخرى التي يجريها يوم السبت المقبل.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن كريم بنزيما سيصعب موقف مدربه بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، إذ من المتوقع غيابه عن هجوم فريقه في المباراة القادم لعدم اكتمال شفائه حتى الآن.

المهاجم الفرنسي لن يكون الوحيد الذي قد يغيب عن المباراة المقبلة بسبب إصابة عضلية، إذ أفادت الصحيفة أن داني كارباخال الظهير الأيمن للفريق يعاني هو الآخر من حمل عضلي زائد وفرص مشاركته في المباراة ستكون قليلة للغاية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، في مقابل 34 نقطة لأقرب الملاحقين إشبيلية الذي سيلعب أمام أتلتيكو مدريد مساء السبت.