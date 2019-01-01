بنزيما: نمر بموسم صعب لكني سعيد بأرقامي الشخصية

تعرف على تصريحات بنزيما قبل مواجهة خيتافي

أكد كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أنّه سعيد بما يقدمه على المستوى الفردي خلال الموسم الصعب الحالي لفريقه.

بنزيما سجل آخر 8 أهداف لريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية: "نمر حاليًا بواحد من أسوأ مواسمنا على الإطلاق وعلينا الاستعداد للفترة المقبلة".

وتابع: "سعيد بالأرقام الشخصية التي حققتها خلال مباريات الموسم وأحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع".

مهاجم ليون السابق أشار إلى احتياج فريقه للطاقة اللازمة لأجل إنهاء الموسم وخوض المباريات المتبقية.

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واختتم: "سوف نحاول التركيز على أولويات الفريق في الموسم المقبل وتعويض الجماهير عما حدث في الموسم الحالي".

وتجاوز بنزيما ثاني أفضل مواسمه التهديفية بعد إحرازه 30 هدفًا بجميع البطولات ويحتاج لثلاثة أهداف ليحطم سجله في موسم 2011-2012 مع جوزيه مورينيو.