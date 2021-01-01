هل يستطيع أي لاعب تغيير المنتخب؟ وهل تحرمه المباريات الودية من تمثيل بلد آخر؟

كيف يمكن للاعب تغيير منتخبه.. وهل تكفي المباراة الودية لربطه.. كل ما تريد معرفته عن قوانين الفيفا بشأن تغيير اللاعب لمنتخبه الوطني..

يعاني كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، من أزمات مع منتخب فرنسا تحرمه من تمثيل الديوك، وواجه منير الحدادي صعوبة في العودة للعب مع المنتخب الإسباني بعد أن شارك في مباراة ودية في وقت سابق لينتقل بعدها إلى المغرب.

لاعبون كثيرون يواجهون صعوبات في تمثيل منتخب بلادهم ويضطرون إما للاعتزال الدولي أو البحث عن منتخب آخر.

في هذا التقرير من جول نوضح كل ما يتعلق بقواعد FIFA للاعبين الدوليين، ونوضح بعض هؤلاء اللاعبين الذين غيروا منتخاباتهم الوطنية.

هناك العديد من الأمثلة البارزة للاعبين الذين تحولوا إلى منتخب آخر. سنتعرف عليهم لكن بعد معرفة قواعد الفيفا للتأهل

ماهي قواعد الفيفا للمشاركة مع المنتخبات الوطنية؟

قواعد المشاركة مع المنتخبات الوطنية منصوص عليها بوضوح في قوانين الفيفا، وعلى وجه التحديد، المواد 5-8 من اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي بالموضوع.

ماهو مبدأ أحقية المنتخب لضم لاعب؟

ينص المبدأ العام ، في المادة 5.1 ، على ما يلي: "أي شخص يحمل جنسية دائمة لا تعتمد على الإقامة في بلد معين مؤهل للعب مع الفرق الممثلة لاتحاد ذلك البلد".

تضيف المادة 5.2 أنه: "... لا يجوز لأي لاعب شارك بالفعل في مباراة (سواء بشكل كامل أو جزئي) في مسابقة رسمية من أي فئة أو أي نوع من كرة القدم لاتحاد واحد أن يلعب مباراة دولية لأي منتخب أخر ".

ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن هناك استثناء - موضح في المادة 8، والذي يستثني لبعض اللاعبين بتغيير المنتخب.

الجنسيات التي تغطي منتخبات وطنية متعددة

يمكن لبعض الجنسيات ، نظريًا، السماح للاعب باللعب لأكثر من اتحاد، على سبيل المثال، يوجد في المملكة المتحدة أربع "دول محلية" - إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية" ولكن تنطبق جنسية واحدة فقط على تلك الفرق: بريطانيا.

هناك عدد من الجنسيات التي تغطي أكثر من فريق وطني ، ويمكن رؤية بعضها في الجدول أدناه.

الجنسية المنتخبات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية، وساموا الأمريكية، وغوام وجزر فيرجن الأمريكية، بورتوريكو البريطانية إنجلترا وايرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، أنغيلا، وبرمودا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان وجبل طارق، ومونتسيرات، وجزر تركس وكايكوس الصينية جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ وماكاو الدانماركية الدنمارك، جزر فارو الفرنسية فرنسا، وريونيون، تاهيتي الهولندية هولندا، أروبا، كوراكاو النيوزيلندية نيوزيلندا، جزر كوك

ومع ذلك ، إذا كانت لديك إحدى هذه الجنسيات، فالأمر لا يتعلق ببساطة بالقدرة على انتقاء واختيار الفريق الذي ترغب في اللعب معه؛ يجب على اللاعب تلبية معايير معينة. تتناول المادة 6 مثل هذه الحالات على النحو التالي:

"اللاعب الذي يحق له، بموجب شروط المادة 5، تمثيل أكثر من اتحاد واحد بسبب جنسيته، يمكنه اللعب لإحدى هذه الاتحادات فقط، بالإضافة إلى حصوله على الجنسية ذات الصلة، ويجب توافر واحدًا على الأقل من الشروط التالية:

ولد في أراضي الاتحاد المعني وُلدت أمه أو والده في أراضي الاتحاد المعني ولدت جدته أو جده في أراضي الجمعية ذات الصلة عاش بشكل مستمر في أراضي الاتحاد المعني لمدة عامين على الأقل

كما ترون من المادة 6.1 ، يجب أن يكون اللاعب إما مولودًا في بلد ما، أو لديه روابط بيولوجية بالبلد أو عاش في البلد لفترة زمنية معينة.

ومن المثير للاهتمام أن المادة 6.2 تنص على ما يلي: "... يجوز للجمعيات التي تشترك في جنسية مشتركة أن تعقد اتفاقًا يتم بموجبه حذف البند (د) من الفقرة 1 من هذه المادة تمامًا أو تعديله لتحديد فترة زمنية أطول. يجب تقديم مثل هذه الاتفاقيات مع وموافقة المجلس ". اختارت "الدول الأصلية" البريطانية الأربعة مؤخرًا حذف هذا العنصر.

الحصول على جنسية جديدة

المادة 7 تتعامل مع اللاعبين الذين يحملون جنسية جديدة من أجل اللعب لمنتخب وطني وتستخدم في الغالب نفس معايير المادة 6.1 ، مع اختلاف البند (د) فقط. في المادة 7، ينص الشرط في البند (د) على أن اللاعب سيكون مؤهلاً للعب لفريق تمثيلي إذا كان "قد عاش بشكل مستمر لمدة خمس سنوات على الأقل بعد بلوغه سن 18 على أراضي الاتحاد المعني".

كيف يغير اللاعب منتخبه الوطني؟

إذا رغب اللاعب في تغيير منتخبه الوطني، فيجب عليه مراعاة المادة 8 من اللوائح، فقط اللاعبون الذين لديهم أكثر من جنسية واحدة، أوحصل على جنسية جديدة، أو مؤهلون لتمثيل أكثر من اتحاد بسبب جنسيتهم يمكن تغيير المنتخب الوطني.

المادة 8.1. يوضح أن هؤلاء الأفراد قد يطلبون "مرة واحدة فقط" تغيير اتحاد منتخبهم ، وفقًا للشروط التالية:

لم يلعب مباراة (سواء كليًا أو جزئيًا) في مسابقة رسمية على المستوى الدولي" أ "لاتحاده الحالي، وفي لحظة ظهوره الأول الكامل أو الجزئي في مباراة دولية في مباراة رسمية المنافسة مع اتحاده الحالي، فقد حصل بالفعل على جنسية الفريق التمثيلي الذي يرغب في اللعب معه. لا يسمح له باللعب لاتحاده الجديد في أي مسابقة سبق أن لعب فيها لاتحاده السابق ".

باختصار ، هذا يعني أن التغيير لا يمكن أن يحدث إذا تم وضع لاعب على مستوى دولي رفيع المستوى في مباراة دولية تنافسية، مثل تصفيات كأس العالم، لذلك لا تعتبر المباريات الودية الكبيرة كافية لربط اللاعب بالاتحاد.

من أجل إجراء تغيير في الاتحاد ، يجب على اللاعب "تقديم طلب مكتوب ومثبت" إلى الأمانة العامة للفيفا وتتخذ لجنة وضع اللاعبين بالهيئة الإدارية قرارًا بشأن هذا الطلب. بمجرد تقديم الطلب ، لا يكون اللاعب مؤهلاً للعب مع أي فريق وطني حتى تتم معالجة جميع الأوراق.

وفقًا للمادة 8.2 ، في الظروف الاستثنائية للاعب ، الذي لعب لمنتخب وطني ، وفقد جنسيته بشكل دائم دون موافقته أو رغما عنه ، يمكن تقديم طلب لتغيير الاتحاد إلى اتحاد آخر يحمل جنسيته. مثال على ما يمكن أن ينطبق عليه هذا هو تفكك دولة واحدة موحدة سابقًا.

من هم اللاعبون الذين غيروا المنتخبات الوطنية؟

تجرى ممارسة اللعب لأكثر من فريق وطني منذ عقود ، لكن الفيفا سعى إلى جعلها أكثر تنظيماً في السنوات الأخيرة ، وبالتالي التقليل من مخاطر الاستغلال الساخر.

ارتدى بعض أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم ألوان عدد من المنتخبات الوطنية المختلفة، واشتهر الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو باللعب مع الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا، بينما النجم بوشكاش مثل كلًا من المجر وإسبانيا.

في الآونة الأخيرة، تسبب انتقال دييجو كوستا من البرازيل إلى إسبانيا في إثارة ضجة، كذلك رفض ويلفريد زاها إنجلترا لصالح ساحل العاج.

يوضح الجدول أدناه مجموعة من لاعبي العصر الحديث الذين لعبوا في اتحاد واحد قبل التحول إلى اتحاد آخر.