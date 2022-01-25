"بنزيما لا يفقه شيئًا بكرة القدم بسبب دفاعه عن ميسي"

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لهجوم عنيف من جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق، بسبب دفاعه عن الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يرى الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني أن كل من يهاجم ميسي، أسطورة برشلونة ونجم باريس الحالي لا يفقه أي شيء في كرة القدم.

وقال نجم ريال إنه بحاجة للمزيد من الوقت للتكيف لتسجيل المزيد من الأهداف مع باريس، لأنه يفعل الكثير من الأشياء الأخرى على أرض الملعب.

ومن جانبه قال روثين لشبكة "RMC" تعقيبًا على ما قاله بنزيما:"عندما يتحدث بهذه الطريقة فهذا يعني أنه لم يشاهد مباريات باريس سان جيرمان".

وأضاف"هذا ليس ميسي الذي نعرفه، الانتقادات الموجهة له بناءة للغاية وليست سلبية أبدًا، ومن الواضح أن ميسي ليس في أفضل حالاته".

وتابع:"أشعر بأن بنزيما هو من يجب اتهامه بعدم معرفة أي شيء عن كرة القدم، مارست اللعبة على أعلى مستوى لمدة 16 إلى 17 سنة وكان هو في الخامسة من عمره، ومنذ نهاية مسيرتي أصبحت مستشارًا لكرة القدم لأن هذا شغفي".

يذكر أن ميسي سجل 6 أهداف في 17 مباراة لعبها بقميص باريس سان جيرمان بكل البطولات هذا الموسم، وهو ما تسبب في ظهور العديد من الانتقادات ضده في فرنسا.

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