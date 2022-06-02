بنزيما: لا تقارنوني برونالدو.. ولحسن الحظ تغلبت على مورينيو

الفرنسي المتألق أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

لا شيء يمكنه إيقاف الفرنسي كريم بنزيما هذا الموسم عن التألق، قدم مع ريال مدريد موسمًا مبهرًا جعله بلا شك المرشح الأول للحصول على الكرة الذهبية.

يتحدث بنزيما بنفسه عن العديد من الأهداف التي يطمح إليها في الفترة المقبلة سواء مع ريال مدريد أو مع منتخب فرنسا.

في حواره مع مجلة "أونزي مونديال" يقول بنزيما: "لدي العديد من الأهداف في رأسي، أريد أن أرفع الألقاب مجددًا، أفوز مرة أو أكثر بدوري أبطال أوروبا، ومع منتخب بلادي، أريد بوضوح أن أتوج بكأس العالم، الأحلام هي كل ما أملكه وهذا ما أتسلح به للتتويج بلقب مع منتخب بلادي، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى ذلك".

وعن بعض أسرار تألقه في الملاعب يقول بنزيما: "كل ما يخطر ببالي أفعله في الميدان، أراقب خصمي وأتوقع ما إذا كان سيندفع ناحيتي بقوة أم سيفكر بشكل معين، أحاول أن أقتحم رأسه وأرى فيم يفكر؟!".

وأردف: "أعرف ما علي فعله وأقوم بذلك، أطبق ما يأتي ببالي، لا أقول أبدًا لنفسي: ستلعب أمام مدافع معين فعليك فعل شيء معين، بل أحرص على إيجاد طريقتي الخاصة في اللعب، وكل شيء يعتمد على حالتي وقت المباراة، هذه هي كرة القدم".

وعن علاقته بمدربه الأسبق في ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، قال بنزيما: "الموسم الأول لي، وبالتحديد الأشهر الستة الأولى كنت صعبة للغاية، لم أكن أتحدث الإسبانية جيدًا وكان كل شيء معقدًا، قدمت إلى عالم جديد مع فريق جديد وكرة قدم مختلفة، ولكن لحسن الحظ لم أستسلم، حدثت مشكلات بيني وبين مورينيو، تحدثنا قبل لقاء مايوركا في هذا الموسم ولم يكن من المقرر أن أخوض المباراة فقلت له: غدًا ابدأ بي وسوف نفوز وأسجل هدف الفوز، وهذا ما حدث، فزنا 1-0 بهدفي".

وعن أوجه التشابه بينه وبين نجمه المفضل، البرازيلي رونالدو نازاريو، قال بنزيما: "قد تكون طريقة الاحتفاظ بالكرة".

وأردف: "ولكنه سؤال معقد لأنه من الصعب أن تأهذ أي شيء، لن أقول لكم إنني أملك أي شيء من رونالدو، من الممكم الركض بالكرة، لقد حاولت كثيرًا التركيز على حركاته حتى في المراوغة والاقتناص والتمرير وحركات الجسد والاحتفاظ بالكرة، أحب كل شيء قام به، حاولت كثيرًا فعل أشياء مثل رونالدو، ولكن أن تصل لنفس المستوى أمر مستحيل".

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