بنزيما : رحيل رونالدو أجبرني على تغيير أسلوبي في ريال مدريد

طموحات مختلفة للمهاجم الفرنسي

يؤمن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معه بالنادي الإسباني ساعده كثيرًا خلال مسيرته في سانتياجو برنابيو.

بنزيما جاء إلى ريال في صيف عام 2009 من نادي ليون الفرنسي، بنفس السوق الذي وصل فيه رونالدو للنادي الإسباني قادمًا من مانشستر يونايتد.

الثنائي حصدا العديد من الألقاب مع الفريق، ولكن رونالدو كان صاحب النصيب الأكبر من التقدير بسبب سجله التهديفي المبهر، بينما ظل بنزيما في الظل.

وبعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018، تبدلت الأمور تمامًا، حيث أصبح المهاجم الفرنسي هو اللاعب الأهم بالنادي الإسباني وقائده لصيد البطولات.

وقبل بطولة جديدة وهي كأس السوبر الأوروبي، غدًا، الأربعاء ضد آينتراخت فرانكفورت قال بنزيما في المؤتمر الصحفي للمباراة:"صحيح أن رحيل رونالدو كان له تأثير على الفريق، ولكني الآن أسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف:"رونالدو ساعدني كثيرًا وعندما غادر كان لدي رغبة في تغيير أسلوبي وطموحي وأعتقد أنني قمت بذلك بنجاح".

وتابع:"لم يتغير أي شيء بالنسبة لي مع ريال مدريد، أنا الآن كابتن الفريق وجئت هنا في سن صغير جدًا ولم يتغير أي شيء سوى شارة القيادة".

وعن حاجة الفريق لمهاجم جديد:"لا أعرف، يوجد مدرب هنا ورئيس للنادي على الجانب الآخر، أنا لست هنا للإجابة على هذا السؤال".

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 34 سنة سجل 44 هدفًا وصنع 15 مع ريال الموسم الماضي، وساهم في تحقيق الفريق للقب الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا، ويعتبر من أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.