بنزيما أو كانتي؟ .. الاتحاد يُحدد قائده الجديد بعد رحيل أحمد حجازي

رحل المدافع المصري وكذلك الهداف المغربي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اختيار الاتحاد لقائد الفريق الأول لكرة القدم للموسم القادم، وذلك في أعقاب رحيل أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله اللذان حملا الشارة في الموسم الماضي.

المدافع المصري في طريقه للانتقال إلى نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى فيما توصل المهاجم المغربي لاتفاق مع التعاون.

الصحيفة السعودية أوضحت أن النادي قرر تعيين كريم بنزيما قائدًا جديدًا للفريق وأن يكون بديله حال غيابه مواطنه، نجم الوسط، نجولو كانتي.

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وأضافت أن القرار سيُطبق مع انطلاق مباريات الفريق الودية استعدادًا لموسم 2024-2025.

يُشار إلى أن بنزيما حمل شارة القيادة في بداية الموسم الماضي بعد انضمامه للفريق قادمًا من ريال مدريد لكن سُحبت منه وعادت إلى حجازي بقرار من المدرب مارسيلو جاياردو في فبراير الماضي.