بنزيما لا ينتظر الاستدعاء للمنتخب الفرنسي

الفرنسي تحدث عن أداءه الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن رحيل كريستيانو رونالدو، وموقفه من العودة لارتداء قميص المنتخب الفرنسي.

ويتألق الفرنسي في الأونة بقميص ريال مدريد، ليقوده للعودة بقوة في صراع الدوري الإسباني وخطف مقعد في ربع نهائي دوري الأبطال وكذلك منافسة برشلونة في المربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا.

بنزيما قال في حديثه لتيلي فوت الفرنسية عن تأثير رحيل رونالدو عليه في ريال مدريد: "كل مباراة هي صراع جديد، تحدي جديد، أنا واثق في مسؤولياتي الآن، وأريد تقديم شيء مختلف في كل مباراة".

وعن إمكانية العودة للمنتخب الفرنسي: "منتخب فرنسا شيء آخر، أؤدي مبارياتي، ولن أقول إنني أنتظر اختياري، هم أبطال العالم، جيل جديد وشباب جدد، واتمنى لهم حظًا سعيدًا".

وسجل المهاجم الفرنسي البالغ 31 عامًا، 19 هدفًا في جميع المسابقات من أصل 39 مباراة بقميص الملكي.

🔫 بيونتيك = 17 ⚽️

🔥 زاباتا = 16 ⚽️

🔝 لوكا جوفيتش = 14 ⚽️

🔴 ستواني = 12 ⚽️

🐝 ألكاسير = 12 ⚽️



الخط الهجومي في الدوريات الأوروبية يشهد تألق وجوهًا جديدة هذا الموسم! 😉 pic.twitter.com/uUNqY5tK93 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

بينما يغيب عن الظهور بقميص منتخب بلاده، منذ توديعهم ربع نهائي كأس العالم 2014، على ضوء خلافه مع ماتيو فالبوينا زميله السابق.