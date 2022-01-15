بنزيما: اسألوا فينيسيوس عن دوري معه .. وساعدت رونالدو مثلما ساعدني

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني على أن كرة القدم حاليًا لا تهتم سوى بالأرقام والإحصائيات، وأن الجمهور لم يعد قادرًا على متابعة المباراة لمدة 90 دقيقة كاملة.

وأجرى بنزيما مقابلة مطولة مع مجلة "فرانس فوتبول" على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2021.

بنزيما تحدث كذلك عن الفترة الرائعة التي يمر بها مع ريال مدريد، وكيف نجح في تولي قيادة النادي الملكي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ماذا قال بنزيما؟

في البداية تحدث الفرنسي عن التقدير الذي يحصل عليه في الوقت الحالي: "من الأفضل أن أقول إنني حقًا أحظى بتقدير عدد كبير من الناس، لكن بصرف النظر عن الإحصائيات وتسجيل المزيد من الأهداف، لا أعتقد أن أسلوب في كرة القدم تغير، أفعل الأشياء نفسها دائمًا، لقد عرفت دائمًا كيف أقوم بذلك لفترة طويلة، وأنا نفس اللاعب".

وعن الانتقادات التي تلقاها بسبب طريقة لعبه قال: "نحن لا نستهلك كرة القدم كما اعتدنا، لا يمكننا متابعة المباراة لمدة 90 دقيقة، الشبكات الاجتماعية أثرت على الأمر، نحن لا نأخذ الوقت الكافي للنظر فيما يفعله اللاعب على أرض الملعب".

وأضاف: "نحن ننظر فقط للشخص الذي سجل، وفي اليوم التالي نعتبره الأفضل، لقد حدث هذا لي بالفعل، حين لا ألعب مباراة جيدة وأسجل أكون الأفضل".

وتابع: "لا أحب هذا النوع من كرة القدم، لكن في المستقبل سيتم إنتاجه أكثر، كرة القدم أصبحت رياضة لا ترى سوى الإحصائيات، وعليك أن تتكيف معها وأنا أتأقلم معها بشكل جيد".

ما هو دور بنزيما في تطور فينيسيوس جونيور؟

بنزيما تطرق إلى دور في جعل اللاعبين الشباب في فريقه أفضل، وضرب مثالًا بالبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما: "بالطبع أحاول تحسين البقية، وهذا أيضًا احترام لكرة القدم، أقدم دعمًا جيدًا، أو تمريرة على أرض الملعب، وإذا استحوذ على الكرة لا أعيق مساحته وأحاول جذب المدافعين".

وأضاف: "أرى ذلك على أرض الملعب، فينيسيوس مثلًا، أعلم أنني ساهمت فيما يقوم به، عليك أن تسأله، هو الآن ليس نفس اللاعب".

وتابع: "لقد فعل ما كان عليه فعله الفترة طويلة، ولا يمكنك لومه على أي شيء، إنه لاعب شاب وجيد، وأعلم أنه كان قادرًا على إنتاج المزيد، كان عليك فقط أن تخبره ذلك".

وأكمل: "أحاول أن أريه أشياء يفعلها خاصة في آخر 20 مترًا، يجب أن يتخذ قرارات بنفسه أو أن يقدم تمريرات حاسمة، ليس كل شيء أن تسدد وتسجل، عليه رفع رأسه".

هل يرى بنزيما نفسه لاعبًا فريدًا؟

قال الفرنسي: "نعم، يمكننا أن نقول شيئًا كهذا بوضوح، أنا لا ألعب مثل المهاجم الذي يبقى في المنطقة، لكن أعرف أيضًا كيف أفعل ذلك، ولا ألعب مثل المهاجم الذي يعرف كيف يراوغ ويفلت، لكن أعرف كيفية القيام بذلك، هذا ثمرة الكثير من العمل".

وأضاف: "لقد نشأت وأنا أشاهد رونالدو، في نظري كان يعرف كيف يفعل كل شيء، لقد أخذت العديد من الأشياء من زيدان ورونالدو، حقًا تقريبًا كل شيء".

كيف أثر كريستيانو رونالدو على بنزيما؟

وتطرق مهاجم ريال مدريد للحديث عن فترة الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم النادي الملكي.

وقال بنزيما: "الأمر بسيط، عندما لعب مع ريال مدريد سجل ما بين 50 و60 هدفًا في الموسم، لذلك يجب أن تتكيف مع هذا الواقع، كان علي أن أتحرك لمنحه القدرة وخلق مساحات له لأنه قام بلمسات جيدة جدًا في منطقة المنافس".

وأضاف: "لقد كان أكثر فاعلية مني على المرمى، لقد قدمت له التمريرات الحاسمة كما قدمها لي".

وتابع: "عندما غادر ما تغير هو أنني كنت الشخص الذي تولى هذه المسؤوليات وتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات لبقية الزملاء، أنا لا أعرف مثل رونالدو وهو لا يلعب مثل بنزيما".

وأكمل: "لم يعد أسلوبي طبيعيًا منذ رحيله، الآن يمر كل شيء تقريبًا عبر حذائي، أنا من أخلق الفرص وأنهيها، في ليون هذا ما كنت أفعل، والآن هذا هو ما أقوم به في ريال مدريد، عندما كان رونالدو معنا كنت أفضل من صنع وهو الذي يسجل".

وقال بنزيما في ختام حديثه عن أفضل اللاعبين الذين لعب معهم: "كريستيانو رونالدو، جونيويو، فريد، أوزيل، زيدان في التدريبات أيضًا".

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