بنزيما : أحلم بالكرة الذهبية وهذه خطتي بعد الاعتزال !

تحدث عن اللعب بجوار كيليان مبابي وجريزمان

كريم بنزيما هو رجل اللحظة الآن، بعدما سجل عشرة أهداف في أول عشر مباريات رسمية لريال مدريد بالإضافة لتألقه مع منتخب فرنسا.

المهاجم المخضرم يستعد لمواجهة إسبانيا مع بلاده غدًا، الأحد، في إطار نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

وتحدث اللاعب المرشح للفوز بالكرة الذهبية، إلى صحيفة "as" الإسبانية عن العديد من الجوانب المتعلقة بمسيرته.

ماذا قال عن دوري الأمم الأوروبية؟

هل كانت مواجهة بلجيكا وفرنسا الأفضل هذا العام؟:"من المؤكد أنها كانت واحدة من أكثر الأشياء إثارة، كانت هناك تغيرات في المباراة ولم تحسم حتى النهاية".

وأضاف:"كانت واحدة من أفضل المباريات هذا العام، ورأيت إعجاب الناس بها، وهذا ما يساعد كرة القدم على النمو".

ماذا عن مواجهة إسبانيا:"أتمنى أن نكون بنفس مستوانا ضد بلجيكا، إسبانيا فريق شاب للغاية ونريد إسعاد الجماهير من خلال مباراة جميلة تجعل الناس سعداء".

وعن تأخر فهم الناس لأسلوبه:"ربما كان الأمر صعبًا بالنسبة لي، لكن الشيء المهم هو أن الناس الآن يستمتعون بكرة القدم التي أقدمها، وهذا ما يمنحني القوة لتجربة أشياء مختلفة على أرض الملعب".

كيف تحدث عن مسيرته الشخصية؟

الحفاظ على حالته الجسدية المذهلة:"أعمل كثيرًا في التدريب، لكني أفعل ذلك أيضًا في المنزل، أجهز نفسي كل أسبوع بأفضل ما يمكنني".

إمكانية دخوله عالم التدريب:"لا أعرف ما إذا كنت سأصبح مدربًا، لكن الأكيد هو أنني سأظل مرتبطًا بكرة القدم بعد الاعتزال وهذه خطتي".

حلم الكرة الذهبية:"منذ أن كنت صغيرًا كان لدي هذا الحلم الذي أتشارك فيه مع جميع لاعبي كرة القدم على مستوى العالم".

وأضاف:"عندما تقدم مستويات جيدة وتسجل العديد من الأهداف، فإن الشيء التالي هو أن تضع الكرة الذهبية في رأسك، وبالطبع سأفعل كل ما هو ممكن لتحقيق هذا الحلم".

اللعب بجوار كيليان مبابي:"إنه فتى صغير ذو جودة عالية، هو ظاهرة بسبب الكرة التي يقدمها، وأستمتع باللعب بجواره ونفس الأمر بالنسبة لجريزمان، أحب الوقت الذي أقضيه مع منتخب فرنسا عمومًا".

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