بند "الحنين للزوجة" يفتح الجدل بخصوص مغامرة روني الأمريكية

عقد كولين يعيد واين روني إلى إنجلترا!

كشفت تقارير جريدة "ميرور" البريطانية دور مهم لزوجة واين روني في إضافة بند كولين بعقده لتدريب نادي دي سي يونايتد الأمريكي.

دي سي يونايتد أعلن عن تولى المدرب البالغ من العمر 36 عامًا، قيادة الفريق فنيًا، ولعب روني بقميص الفريق من قبل حيث أحرز 25 هدفًا في 52 مباراة.

وحسب التقرير فإن البند الذي تم إضافته يتيح لروني العودة إلى إنجلترا في حال وصول عرض من أحد الأندية الإنجليزية.

روني سافر إلى الولايات المتحدة من أجل قيادة الفريق الأمريكي، دون أسرته التى قررت البقاء في إنجلترا، وهو أحد أسباب وضع بند كولين في عقده مع دي سي يونايتد.

بند كولين يعيد روني إلى إنجلترا

وقال مصدر لصحيفة "ميرور" البريطانية: "خطط واين قضاء الصيف مع العائلة بعد مغادرة ديربي كاونتي ولم يكن يتوقع أن يُعرض عليه عمل قريبًا".

وأضاف: "يسمح عقده له بالتحدث إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إذا كانت هناك وظيفة مستمرة".

وأتم: "أعتقد أنه سيعود فقط إذا كان نادٍ كبير، لكن العودة إلى المنزل مع كولين والأولاد سيكون عاملًا كبيرًا بالنسبة له".

سافر روني بمفرده، دون زوجته كولين التي كافحت للاستقرار في واشنطن عندما كان لاعباً هناك.

بعد إعلان عودته إلى واشنطن، قال واين: "عندما اتصل بي وكيل أعمالي وأخبرني أن دي سي يريدني، تحدثت إلى زوجتي أولاً وقالت إنها فرصة للعودة إلى التدريب وأنا مستعد لذلك".

وأضاف: "لو قالت لا أريدك أن تذهب إلى هناك، لكان ذلك مختلفًا أنا في مكان مختلف كإنسان عما كنت عليه قبل أربع سنوات عندما كنت في واشنطن وأنا مستعد".

وأتم: "بالطبع أي قرارات رئيسية أتخذها مع زوجتي وعائلتي في الوقت الحالي ستبقى في إنجلترا وتأتي وتزورني من وقت لأخر إنها ليست قضية من وجهة نظر الأسرة".

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