بناء على طلب الحارس الألماني .. أياكس يغير اسم تير شتيجن!

ربما لاحظ كل من كان يتابع قنوات أياكس في الأيام الأخيرة أن النادي بات يشير إلى حارس مرماه الجديد باسم مارك تير شتيجن. لكن حتى وقت قريب، كان لا يزال يُعرف باسم مارك أندريه تير شتيجن. صحيفة دي تيليجراف تعرف السبب وكشفت عنه الجريدة الهولندية.

أعلن أياكس عن انضمام تير شتيجن يوم الثلاثاء. وكان الحارس قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي أمستردام منذ فترة، لكن إتمام الصفقة استغرق بعض الوقت.

والآن اكتملت الصفقة. الحارس البالغ من العمر 34 عامًا ينضم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي برشلونة هذا الموسم.

وفي الخبر المتعلق بانضمامه، أشار أياكس إليه باسم مارك تير شتيجن. وفي الأخبار ومقاطع الفيديو التي تلت ذلك، أسقط نادي أمستردام أيضًا اسم "أندريه" واكتفى بمناداته بـ"مارك".

دي تيليجراف تعرف السبب، إذ كتبت الصحيفة: "يبدو أن ذلك جاء بناءً على طلب الحارس الألماني، الذي أصبح من الآن فصاعدًا يُدعى في أياكس مارك تير شتيجن".

وحتى على إنستجرام مثلًا، بات الحارس أيضًا يشير إلى نفسه باسم مارك تير شتيجن وقام بحذف اسمه الذي يأتي في المنتصف.

وتير شتيجن ليس الوحيد في أياكس الذي يفضّل أن يُنادى باسم مختلف عما كان معتادًا حتى الآن، بحسب دي تيليجراف. فالمدرب ميتشيل سيُشار إليه من الآن فصاعدًا باسم ميتشيل سانشيز.