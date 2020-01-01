بمواعيد محددة .. خطة جديدة الاتحاد الأوروبي لاستئناف البطولات الأوروبية

تعرف على الخطة الجديدة للاتحاد الأوروبي واتحاد الأندية الأوروبية من أجل استئناف بطولات دوري الأبطال ودوري الأمم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جديدة في خطة الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" والتي أكدت أن الخطة الموضوع تدعو لاستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن الخطة تطلب إنهاء الدوريات المحلية أولًا وقبل أي شيء، وذلك يتطلب عودتها في أسرع وقت ممكن لكن ذلك لن يحدث إلا بموافقة السلطات والتأكد من سلامة الجميع.

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وستكون مباريات دوري الأبطال في الدورين نصف النهائي والنهائي من لقاء واحد وفي أرض محايدة لسرعة إنهاء البطولة وللحد من التنقلات.

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ويسعى الاتحاد الأوروبي لخوض مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو، قبل عودة مواجهات الأندية، وهي البطولة المستحدثة التي فازت بها البرتغال في 2018.

تلك الخطة ستؤثر بشكل مباشر على مواعيد انطلاق الموسم المقبل، وفترة الراحة التي سيحصل عليها نجوم كرة القدم في القارة العجوز قبل بدايته.

ومن المتوقع أن يتم اختصار فترة الراحة لـ 21 يومًا فقط وعودة البطولات في الموسم المقبل خلال شهر سبتمبر دون الكثير من التعطيل والتأجيل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد اجتمع عدة مرات في الأسابيع الأخيرة من أجل بحث سبل عودة النشاط الرياضي خلال الأزمة الصحية الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا بالعالم أجمع.