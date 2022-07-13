بمقطع موسيقي.. باشاك شهير يعلن انضمام مسعود أوزيل إلى صفوفه

الألماني الدولي السابق لم يخرج من الدوري التركي

أعلن نادي إسطنبول باشاك شهير التركي ضم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل إلى صفوفه، بعد رحيله عن صفوف فنربخشه.

وبمقطع موسيقي في تغريدة تضمنت الحساب الرسمي لأوزيل على تويتر، أعلن نادي باشاك شهير إتمام ضم اللاعب الأعسر الموهوب.

أوزيل صاحب الـ 33 عامًا أنهى عقده بالتراضي مع فريق فنربخشة التركي، ليسدل الستار على مسيرة بدأها العام الماضي بين صفوف الأصفر والأسود.

وشارك أوزيل في 37 مباراة بقميص فنربخشة ونجح في تسجيل 9 أهداف ولم يستطع قيادة الفريق إلى أي لقب.

وعلق فنربخشة على رحيل أوزيل في بيان رسمي مقتضب قال فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تم إنهاء الاتفاق بالتراضي مع مسعود أوزيل.. نتمنى الأفضل له في مشواره المقبل".

وكان فنربخشة قد حصد المركز الثاني في الدوري التركي الموسم المنصرم خلف طرابزون سبور ليتأهل إلى الملحق الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما حصد إسطنبول باشاك شهير المركز الرابع في الدوري التركي ليتأهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي التي تقام في موسمها الثاني بعد أن فاز بها فريق روما الإيطالي الموسم الماضي.

ويطمح أوزيل للتعبير عن نفسه بشكل جيد بعد فترة من التخبط التي بدأت منذ أيامه الأخيرة في صفوف آرسنال.

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