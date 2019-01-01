بمشاركة بوجبا - مانشستر يونايتد يُسقط كتيبة بيلسا برباعية نظيفة وديًا

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليدز الودية

انتصر نادي مانشستر يونايتد على نظيره ليدز يونايتد برباعية نظيفة بمشاركة الفرنسي بول بوجبا.

جاء ذلك في إطار مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

وسجل ماسون جرينوود الهدف الأول مبكرًا بعد مرور 7 دقائق فقط قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الثاني في الدقيقة 27.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى أوليه جونار سولشار 11 تغييرا دفعة واحدة ونجح فيل جونز في تسجيل الثالث في الدقيقة 51.

وبالدقيقة 69 ومن ركلة جزاء، استطاع أنطوني مارسيال إضافة الرابع.

ولم تفلح تغييرات مارسيلو بيلسا في تغيير مجريات المباراة ليخسر بالرباعية.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب بوجبا من الرحيل إلى صفوف ريال مدريد إلا أنّ اللاعب شارك أساسيًا في المباراة.

ويقيم الشياطين الحمر المعسكر التحضيري في أستراليا.