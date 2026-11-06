بمشاركة السعودية .. الكونكاكاف يعلن عن تغيير مهم في نظام الكأس الذهبية 2027

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أعلن اتحاد الكونكاكاف عن تغيير جذري في نظام بطولة الكأس الذهبية 2027، من خلال اعتماد "النظام السويسري" في دور المجموعات. ويعني هذا التعديل أن المنتخبات القوية في المنطقة مثل الولايات المتحدة والمكسيك قد تواجه بعضها البعض في مرحلة مبكرة من البطولة.

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كونكاكاف تكشف عن نظام جديد جذري للبطولة

أكدت كونكاكاف إجراء تغييرات هيكلية كبيرة على نظام الكأس الذهبية قبيل نسخة 2027 التي تحظى بترقب كبير. وتبتعد البطولة القارية رسمياً عن نظامها التقليدي المكوّن من أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.

وبدلاً من ذلك، ستُقسَّم المنتخبات الستة عشر المشاركة إلى مجموعتين أكبر تضم كل منها ثمانية منتخبات. وسيخوض كل منتخب أربع مباريات في دور المجموعات أمام مجموعة متنوعة من المنافسين، تُحدَّد عبر نظام تصنيف متخصص. ثم تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى من كل مجموعة من المجموعتين إلى دور خروج المغلوب التقليدي من مباراة واحدة.

النظام السويسري يَعِد بمواجهات قوية بين الكبار

يستلهم النظام الجديد إلى حد كبير من "النظام السويسري" الذي اعتمده دوري أبطال أوروبا مؤخراً. وقد صمّمت كونكاكاف هذا التغيير للقضاء على المباريات المتوقعة وغير المتكافئة في المراحل الأولى.

والأهم من ذلك أن التعديل يعني أن عمالقة المنطقة مثل المكسيك والولايات المتحدة قد يلتقيان في مرحلة مبكرة أكثر من البطولة. ويؤكد رئيس كونكاكاف فيكتور مونتاجلياني أن الهيكل الجديد هو تماماً ما طالب به المشجعون.

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وأوضح مونتاجلياني: "يريد جماهيرنا أن يروا أفضل المنتخبات في منطقتنا تتنافس فيما بينها، وهذا النظام سيخلق فرصاً أكبر لحدوث تلك المواجهات في مرحلة مبكرة من البطولة".

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جعل كل مباراة في دور المجموعات ذات أهمية

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة والمكسيك تجتازان دور المجموعات في الكأس الذهبية بأقل قدر من المقاومة. وتضمن قائمة المباريات الجديدة المبنية على التصنيف جدولاً أكثر تنافسية بشكل كبير لجميع المنتخبات الستة عشر المشاركة. وأبرز مونتاجلياني أن النظام الجديد يضمن رهانات عالية على جميع الأصعدة مع صراع المنتخبات للوصول إلى دور الستة عشر.

وأضاف مونتاجلياني: "في الوقت نفسه، ستكون لكل مباراة أهميتها، إذ تواجه المنتخبات مزيجاً متوازناً من المنافسين وتتنافس على مقعد في الأدوار الإقصائية. ونعتقد أن هذا سيجعل الكأس الذهبية أكثر تنافسية وإثارة منذ المباراة الأولى وصولاً إلى النهائي".

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السعودية تنضم إلى نسخة 2027

ستنطلق الكأس الذهبية 2027 رسمياً في 17 يونيو، على أن يُقام النهائي في 11 يوليو. وفي حين لم يتم تأكيد البلد المضيف بعد، فإن الولايات المتحدة استضافت أو شاركت في استضافة كل نسخة من نسخ البطولة الحديثة منذ عام 1991.

وستحجز خمسة عشر منتخباً مقاعدها عبر دوري أمم كونكاكاف 2026-27 والأدوار التمهيدية للكأس الذهبية. وستنضم إليها السعودية التي تدخل البطولة المرموقة كمنتخب ضيف خاص. وسيكتشف المشجعون قائمة المباريات كاملةً عند إجراء القرعة في 8 أبريل.