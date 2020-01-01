بمساعدة ريال مدريد .. جيسوس يهدد عرش الظاهرة رونالدو

رقم قياسي خاص لجيسوس أمام ريال مدريد

ساهم هدف جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، في مرمى ريال مدريد بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مقارعته لكبار المهاجمين البرازيليين في التاريخ وعلى رأسهم الظاهرة رونالدو، أسطورة النادي الملكي.

جيسوس سجل هدف فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في الشوط الثاني لينجح في إنهاء المباراة بانتصار 2-1.

وكان جيسوس قد سجل ذهابًا في "سانتياجو برنابيو" كما تسبب في طرد سيرخيو راموس وحرمانه من مباراة الأمس.

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وبتسجيل جيسوس في مرمى الملكي، وصل إلى 14 هدفًا في 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يعادل سجل رونالدو الظاهرة في البطولة.

كما أنّه عادل أيضًا سجل نجم إنتر السابق، أدريانو، بذات الرصيد من الأهداف رغم مشاركته في مباريات أقل.

وتحديدًا، وصل جيسوس أسرع بخمس مباريات عن أدريانو و18 لقاء دفعة واحدة عن الظاهرة، مما يعني تفوقه في المتوسط التهديفي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن الظاهرة رونالدو من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رغم مشاركته في البطولة مع ميلان وإنتر وريال مدريد، كما لعب لموسم واحد في صفوف برشلونة وحقق لقب كأس الكؤوس الأوروبية.

جدير بالذكر أنّ الظاهرة فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع إنتر بعد تسجيله في المباراة النهائية أمام لاتسيو.

ويستطيع جيسوس تجاوز سجل الظاهرة خاصة وأنّ اللاعب يمتلك 23 عامًا فقط، إلا أنّ التحدي الأكبر تجاوز نيمار كأكثر لاعب برازيلي تسجيلًا في التشامبيونزليج بواقع 35 هدفًا.