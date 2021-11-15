بمساعدة الرعاة.. دورتموند يحدد خطة الحفاظ على هالاند

لا يزال مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني مجهولًا، رغم أن رغبة ناديه جادة في محاولة الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة.

ويبدو أن بوروسيا دورتموند قد وضع بالفعل خطة جديدة من أجل محاولة إقناع هالاند بالاستمرار في ملعب "سيجنال إيدونا بارك" إلى ما بعد الصيف المقبل.

وتشير التقارير إلى أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو يتم تفعيله بداية من الصيف القادم، وهو ما ينفيه النادي الألماني بشكل قاطع.

ما هي خطة بوروسيا دورتموند لإقناع هالاند بالاستمرار؟

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن الخطة التي وضعتها إدارة بوروسيا دورتموند في محاولتها لإقناع هالاند بالاستمرار، والتي تعتمد بشكل كبير على راعي النادي، شركة "بوما" للمستلزمات الرياضية.

الصحيفة الألمانية أشارت إلى بوروسيا دورتموند يخطط لجعل هالاند اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

والخطة تعتمد في الأساس على قرار هالاند، الذي يفكر في تغيير الشركة الراعية له، والتحول من شركة "نايك" الأمريكية إلى شركة "بوما" الألمانية.

ذلك سيمنح بوروسيا دورتموند فرصًا مالية جديدة يمكن أن تجعل بقاء هالاند ممكنًا.

ما هو العرض الذي سيقدمه بوروسيا دورتموند إلى هالاند؟

ويبدو من الضروري حاليًا أن يقوم بوروسيا دورتموند بإنفاق كبير في محاولته لإقناع هالاند بأن مستقبله يمكن في "سيجنال إيدونا بارك".

وحسب "بيلد" أيضًا، فإن هالاند سيطلب الحصول على راتب يبلغ حوالي 30 مليون يورو من الأندية المهتمة بخدماته.

وعلى الرغم من أن بوروسيا دورتموند لن يتمكن من تقديم مثل هذا الراتب، إلا أن النادي يخطط لجعله الأعلى أجرًا في تاريخه.

وكشفت "بيلد" أن المسؤولين في بوروسيا دورتموند سيعرضون على المهاجم النرويجي راتبًا يتراوح بين 16 و18 مليون يورو سنويًا.

ولم تكشف الصحيفة عما إذا كان اللاعب يفكر في هذا العرض، ومدى تقبله لفكرة الاستمرار في ألمانيا، إلا أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف الكثير عن مستقبل هالاند.

اقرأ أيضًا







كيل بمكيالين؟ فارق الخمس نقاط الكاذب بين مانشستر يونايتد وليفربول

مآسي مانشستر وخيبة أمل البرتغال .. كابوس 2021 يتواصل على رونالدو!

يوغوسلافيا تعود للحياة .. تشكيل مختلط لبلدانها المفككة يُرعب كأس العالم