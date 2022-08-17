بمبالغ ضخمة .. الهلال والنصر يقتربان من رعاية جديدة

تعرف على قيمة عقد رعاية الهلال والنصر الجديد

اقترب ناديي الهلال والنصر، من الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، عن قد رعاية جديد وضخم، سينعش خزينة الناديين.

ما هي تفاصيل هذه الرعاية؟

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن ناديي الهلال والنصر يستعدان للإعلان عن اتفاق رعاية كبير على صدر قميصي الناديين.

وأضافت الصحيفة أن عقد الرعاية سيصل إلى 100 مليون ريال سعودي لكل فريق، سينعش خزينة الناديين خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بعدما نجحت إدارة نادي الهلال في إنهاء عقد الرعاية مع شركة إعمار بعد 3 سنوات، بينما النصر أنهى عقده مع طيران الاتحاد منذ عام.

ما هي صفقات النصر في صيف 2022؟

نجح نادي النصر في إبرام 3 صفقات في صيف 2022، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023، وذلك بناءً على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

النصر تعاقد مع العاجي جيسلان كونان، والكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي لويس جوستافو، في ثلاث صفقات حرة.

وأما عن نادي الهلال، لم يستطع إبرام أي تعاقدات في صيف 2022، وذلك بسبب منعه من قيد لاعبين جدد، في عقوبة قضية محمد كنو لاعب وسط الفريق.