بمباركة سانتو .. الاتحاد يحسم صفقة من الدوري الإنجليزي

الاتحاد يحسم صفقة قوية

نجحت إدارة نادي الاتحاد؛ برئاسة أنمار الحائلي، في حسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بناءً على رغبة البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.

الاتحاد يحسم التعاقد مع لاعب ليدز يونايتد

كشف الإعلامي الرياضي فارس الفزي، عن نجاح نادي الاتحاد في التعاقد مع البرتغالي هيلدر كوستا، لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وكتب الفزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه يتبقى فقط الفحص الطبي والتوقيع للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنهت إدارة الاتحاد اتفاقها مع اللاعب هيلدر كوستا وناديه، ومتبقي الفحص الطبي والتوقيع لإعلان التعاقد بشكل رسمي".

من هو هيلدر كوستا؟

التعاقد مع كوستا جاء بناءً على رغبة سانتو، الذي أشرف على تدريبه في وقت سابق، حينما كان يلعب في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

هيلدر البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، وقدمه القوية هي اليسرى، ولعب الموسم الماضي في صفوف نادي فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد.

كوستا صاحب الأصول الأنجولية يمتلك الجنسية البرتغالية، حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول مباراة واحدة فقط، قبل التراجع واللعب للمنتخب الأنجولي.