بمباركة زيدان .. إيسكو يقرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير

المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان لم يعد متمسكًا بخدمات إيسكو

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن صانع ألعاب ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو قد اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان إيسكو قد دخل في أزمة مع الداعم الأكبر له زين الدين زيدان، لذلك باتت أيامه في ريال مدريد معدودة حسب تنبؤات الكثيرين.

وحسب ماركا فإن إيسكو جلس مع زيدان ليخبره برغبته في الرحيل عن ريال مدريد خلال يناير المقبل ولم يعترض المدرب الفرنسي على ذلك.

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زيدان لم يكن متمسكًا بخدمات إيسكو ولم يحاول تغيير رأيه، حيث أنه تفهم رغبته في الحصول على مزيد من الدقائق في نادٍ آخر والحصول على فرصة أكبر.

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كانت خطة إيسكو في الموسم الحالي هي استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لزيدان خاصة بعدما فضل النادي بقاءه ورحيل خاميس رودريجيز.

ولكن الأسابيع الأولى في موسم 2020/21 وما حدث فيها كان دليلًا على أن زين الدين زيدان فقد الأمل في عودة إيسكو إلى المستوى الذي كان يقدمه في 2017.

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يذكر أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان وإيفرتون تعد أبرز الأندية التي تهتم بالتعاقد مع إيسكو حيث أن رحيله كان محتملًا منذ شهور لذلك بدأت بعض الأندية في التواصل معه.