بمباركة رونالدو .. مانشستر يونايتد يكثف جهوده لضم نجم البرتغال !

سيكون للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الكلمة الأخيرة في انتقال مواطنه روبين نيفيش نجم وسط وولفرهامبتون إلى ملعب "أولد ترافورد".

ويسعى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد لتعزيز فريقه بعد بداية مخيبة لفترته كمدرب مؤقت منذ توليه قيادة "الشياطين الحمر" بعد رحيل النرويجي أولي جونار سولشاير.

وسقط مانشستر يونايتد يوم الإثنين في مباراته الأولى تحت قيادة رانجنيك أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وأصبحت الأجواء سامة للغاية في غرف الملابس.

لماذا يرغب مانشستر يونايتد في ضم نيفيش؟

يعيش مانشستر يونايتد مرحلة معقدة في تاريخه، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن رغبة 17 لاعبًا دفعة واحدة في الرحيل عن الفريق.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن نيفيش عاد من جديد لقائمة تسوق مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا إلى وولفرهامبتون بقيمة 41.8 مليون يورو، لكن "الذئاب" يرغب في الحصول على 47.8 مليون يورو.

ما هو دور رونالدو في الصفقة؟

رونالدو صديق مقرب من نيفيش، ويظهر التفاهم بينهما على أرض الملعب مع منتخب البرتغال.

وبالإضافة إلى تفاهمها على أرض الملعب، فإن الثنائي يشتركان أيضًا في العمل مع جورج مينديش كوكيل أعمال.

علاقة رونالدو المميزة مع نيفيش ستكون حاسمة في انتقال لاعب وولفرهامبتون إلى "أولد ترافورد"، حيث سيجتمع أيضًا مع برونو فيرنانديش زميلهما في منتخب البرتغال.

اقرأ أيضًا |

أزمة انضباطية جديدة في مدريد .. تصرف وقح من سيبايوس بحق أنشيلوتي





انتصارات لا تتوقف وغياب المهاجم ليس أزمة .. جوارديولا يتنزه في الدوري الإنجليزي

عشاق كرة القدم .. سيناريو ديوكوفيتش ليس ببعيد عن عالمكم!

