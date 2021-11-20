بماركته المسجلة كسر صيامه بهدف رائع .. ماذا قدم ميسي أمام نانت؟

تمكن ليونيل ميسي، أخيرًا من تسجيل هدفه الأول مع باريس سان جيرمان، في بطولة الدوري الفرنسي، وكان أمام نانت بالجولة الرابعة عشر من المسابقة.

سيطر الفريق الباريسي على مجريات اللقاء، ونجح في الفوز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 37 ويستمر في التربع على صدارة الترتيب، في مباراة شهدت حصول الحارس كيلور نافاس على بطاقة حمراء.

وقبل نهاية اللقاء، بثلاث دقائق تمكن البرغوث الأرجنتيني، من التوغل بالكرة إلى مشارف منطقة الجزاء، وبأسلوبه المميز أطلق ليو تسديدة قوية سكنت الشباك، ليسجل بها أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي منذ وصوله في أغسطس الماضي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أبرز أرقام ميسي أمام نانت..

لعب ليونيل ميسي لمدة 90 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا وأكملها حتى النهاية وسجل هدف فريقه الثالث في المباراة.

سدد قائد منتخب الأرجنتين في مباراة الليلة، أربع تسديدات على المرمى وتسديدة وحيدة خارج المرمى، ولمس الكرة 114 مرة.

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وتمكن ميسي من تمرير الكرة 89 مرة بدقة وصلت إلى 89%، وصنع لزملائه فرصة محققة للتسجيل، ولكنها مرت بسلام على مرمى نانت، دون أن تتحول إلى هدف.

وحاول اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، المراوغة خمس مرات في المباراة، أتم منهم اثنين.

Lionel Messi has scored his first ever Ligue 1 goal for PSG.



◎ 21 shots

◎ 8 shots on target

◉ 1 goal



Finally off the mark. 😀 pic.twitter.com/Bxh0bgz7M4 — Squawka Football (@Squawka) November 20, 2021

وبعد هدفه اليوم أصبح ميسي هو اللاعب الأرجنتيني السابع عشر الذي يسجل مع باريس في الدوري الفرنسي.